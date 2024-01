Pantanella (Fsp), urlo assassini a agenti e militari a Pinerolo

Sono stati "accolti al grido di 'assassini dai manifestanti di Cgil e sinistra radicale. È quanto accaduto questa mattina all'ingresso dell'istituto scolastico superiore Alberghiero Prever di Pinerolo (Torino) ai rappresentanti di polizia, esercito e volontariato radunati per sensibilizzare a titolo di orientamento gli studenti presenti in aula". Lo riferisce una nota del sindacato Fsp polizia.

"Un fatto increscioso - commenta Luca Pantanella, segretario generale provinciale torinese di Fsp - che ci lascia basiti.

Oggi la Cgil ha perso una grande occasione per schierarsi con chi tutela cittadini e democrazia. È inaccettabile il loro odio per chi indossa la divisa, non ci ritengono evidentemente lavoratori da tutelare. La nobile iniziativa, spacciata volgarmente dai manifestanti per cultura militarista, è invece prevenzione all'anarchia e al disordine per una sana educazione consapevole dei più giovani" chiosa il sindacalista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA