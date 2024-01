Lo Russo, niente di più ecologico del treno

"Stiamo vivendo un momento complesso, caratterizzato da emergenze come quella climatica.

Per affrontarla servono infrastrutture che aiutino a ridurre l'impatto ambientale. Non c'è niente di più ecologico del treno". Lo ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che ha chiesto ai vertici di Trenitalia e Rfi di rafforzare i collegamenti tra Torino e Milano anche dopo le 22,30.

"Investire su treni, sulla metropolitana e sui tram è la migliore delle risposte che possiamo dare su questo tema con concretezza. Gli investimenti delle pubbliche amministrazioni hanno guardato al bene delle comunità al di là del colore politico" ha sottolineato.



