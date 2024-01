Le piante usate dall'uomo sono soprattutto in aree non protette

La concentrazione maggiore di piante utilizzate dall'uomo si trova ai tropici, "hotspot bioculturali" che dovrebbero essere aree prioritarie per la conservazione ma, ad oggi, sono in gran parte non protette.

Emerge da una ricerca pubblicata oggi sulla rivista Science dal World Conservation Monitoring Centre del programma delle Nazioni unite per l'Ambiente e dei Royal Botanic Gardens di Kew, in Gran Bretagna, in collaborazione con l'Università di Torino e altri partner accademici.

Il team ha analizzato la distribuzione di 35.687 specie di piante con usi documentati da parte dell'uomo, che coprono dieci categorie, tra cui cibo umano e foraggio per animali, materiali, combustibili e medicinali. L'analisi ha utilizzato oltre 11 milioni di osservazioni di specie vegetali registrate da botanici di tutto il mondo e algoritmi di apprendimento automatico all'avanguardia per prevedere la distribuzione geografica delle specie vegetali utilizzate e la loro rarità. La ricerca ha identificato l'America centrale, le Ande tropicali, il Golfo di Guinea, l'Africa meridionale, l'Himalaya, il Sud-Est asiatico e la Nuova Guinea come centri eccezionali di specie vegetali rare e con alta diversità di piante utilizzate dall'uomo.

Nonostante la rete globale di aree protette copra il 16% delle terre emerse e delle acque interne della Terra, i modelli mostrano che c'è una maggiore probabilità che le piante utilizzate dall'uomo - in particolare le specie rare - si trovino al di fuori delle aree protette. Sebbene i governi di tutto il mondo si siano impegnati a proteggere il 30% della Terra entro il 2030, rimangono ancora degli interrogativi su come le nuove aree protette possano garantire la conservazione a lungo termine della diversità vegetale e dei suoi contributi alle persone.



