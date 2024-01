In dieci anni l'Astigiano ha perso il 30% delle aziende agricole

Tra il 2013 e il 2023 l'Astigiano ha perso il 30% delle aziende agricole. È l'analisi della Cia di Asti, che evidenzia come, invece, la quantità di superficie coltivata sia rimasta sostanzialmente invariata. Le aziende viticole nell'arco di un decennio sono passate da 5.147 a 3.349 (-35%) ma la superficie dei vigneti è rimasta invariata, superando i 14mila ettari. "Bisogna intensificare la ricerca sui vitigni resistenti alla siccità e agli attacchi parassitari, flavescenza dorata e mal d'esca, che da troppi anni danneggiano la viticoltura", chiede Cia Asti. Gli ettari coltivati a nocciolo in provincia di Asti sono raddoppiati in dieci anni passando da 3.263 a 6.292, mentre le aziende sono rimaste stabilmente poco sopra le 2.400. Gli ettari coltivati a mais sono oggi 5.600, nel 2013 erano 9.600, quasi il doppio. Il comparto dell'allevamento bovino ha perso circa 400 aziende in dieci anni, passando da 988 a 603. I capi in stalla sono scesi da 47.700 a 42.000, di questi 17.800 sono di razza piemontese.

"Vogliamo una normativa che preveda l'obbligo di fornire le informazioni sull'origine della carne bovina consumata nel canale Horeca, al ristorante come nelle mense - spiega Marco Capra, presidente di Cia Asti - dobbiamo far conoscere i pregi della razza piemontese ai consumatori finali, seguendo l'esempio delle politiche di promozione avviate con successo dal mondo del vino". Sul fronte dell'allevamento caprino si registra nel decennio un incremento di circa 1.100 capi trainato dal successo crescente del Roccaverano Dop. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati è stato presentato anche il nuovo vice presidente di Cia Asti, Amedeo Cerutti.



