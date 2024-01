Fieramente in Piemonte per la promozione delle fiere locali

Sono 54 i Comuni piemontesi che hanno aderito a "Fieramente in Piemonte: piccole sagre, grandi prodotti", progetto di promozione che la Regione Piemonte, assessorato all'Agricoltura e cibo, ha sviluppato con Visit Piemonte, la società in house della Regione e di Unioncamere Piemonte per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio. L'obiettivo è mettere a sistema le fiere e sagre locali, evidenziare la loro proposta enogastronomica e promuoverla a livello regionale e nazionale.

Per il 2024, è stato spiegato oggi nel corso della presentazione, è stato pubblicato un primo calendario di 58 fiere e sagre, a partire dagli appuntamenti di carattere enogastronomico del calendario "Manifestazioni Fieristiche e Sagre", pubblicato annualmente dalla Regione.

Per ogni fiera e sagra c'è una scheda informativa dedicata, con le principali informazioni sull'evento e dalla quale si possono approfondire le caratteristiche del prodotto enogastronomico principale sul portale istituzionale Piemonte Agri Qualità, mentre uno specifico logo e grafica renderà riconoscibile al pubblico gli eventi "Fieramente in Piemonte" e il relativo calendario su manifesti, inserzioni pubblicitarie, prodotti editoriali e social network nel corso di tutto il 2024.

"Siamo consapevoli degli sforzi che le piccole amministrazioni mettono in campo per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, di cui il Piemonte è ricchissimo, tramite le fiere e sagre annuali. Con questo progetto la Regione vuole offrire un'ulteriore opportunità di promozione dei territori e dei prodotti enogastronomici tipici, anche all'interno degli eventi nazionali e internazionali quali Terra Madre - Salone del Gusto a Torino, Cheese a Bra, Fiera del Tartufo ad Alba, Douja d'Or e Festival delle Sagre ad Asti, che sono diventati appuntamenti di forte richiamo turistico" precisa l'assessore regionale all'Agricoltura e cibo Marco Protopapa.

"In Piemonte decine e decine di fiere e sagre a carattere locale affiancano ogni anno appuntamenti di grande prestigio, rappresentando la storia e la cultura dei piccoli borghi e delle cittadine" sottolinea Beppe Carlevaris, presidente del Cda di Visit Piemonte.



