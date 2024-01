Due scooter Suzuki del MotoGp in asta per Casa Ugi a Torino

Sii è aperta alle 10.30 di oggi su CharityStar un'asta benefica che mette in vendita i due scooter Suzuki Address 110, utilizzati durante la stagione MotoGp 2022 dai piloti Joan Mir e Alex Rins per i loro spostamenti nel paddock. Sono due esemplari unici, messi a disposizione da Suzuki per l'iniziativa di beneficenza nell'esclusiva livrea nata ad hoc per ciascuno dei due piloti, in sella alle Suzuki Gsx-rr vincenti nel Gp d'Australia e in quello di Valencia.

Si parte dal valore di 800 euro per ciascuno scooter, con rilanci da 50 euro, e la durata prevista dell'asta è di due settimane. Conclusa l'asta, il ricavato sarà devoluto a Casa Ugi Torino, struttura nata nel 2006 allo scopo di ospitare gratuitamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi in terapia presso il Centro di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita che risiedono fuori Torino.



