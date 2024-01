Da Torino in treno alla Reggia di Venaria, 'svolta epocale'

Venaria e la sua Reggia saranno collegate in pochi minuti alla stazione di Torino Porta Susa con un treno che, come una metropolitana leggera, partirà ogni mezz'ora. La nuova stazione "Venaria Reale - Reggia", ubicata nei pressi del centro storico cittadino, potrà dunque essere utilizzata come fermata per agevolare l'arrivo dei visitatori alla Residenza Sabauda alle porte di Torino.

"Si tratta di una svolta davvero epocale - sottolinea Guido Curto, direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude - non solo per il nostro territorio, ma anche per le sue mete turistiche quali appunto la Reggia e lo stesso Castello della Mandria: un modo semplice e pratico per viaggiare a beneficio dei nostri visitatori che sono già numerosi e che speriamo in questo modo possano esserlo ancora di più. Non possiamo che essere grati ai vari enti istituzionali coinvolti nel progetto e a Trenitalia per questo importante investimento destinato a cambiare in positivo anche il tipo di approccio di visita al nostro patrimonio culturale"..

"Quello che parte oggi è un nuovo e affascinante viaggio, grazie a un treno proiettato verso il futuro, verso il turismo.

Venaria, cittadina che può vantare due fermate a dir poco strategiche a livello turistico: a partire dal fiore all'occhiello, ovvero quella denominata Reggia, in viale Roma, che permetterà ai turisti provenienti da ogni parte d'Europa di ammirare il nostro unicum, composto dal 'salotto della città', il nostro centro storico, la Reggia e il parco La Mandria", spiega Fabio Giulivi, sindaco di Venaria Reale.



