Cirio, collegamento tra Torino e aeroporto opera storica

"È un'opera molto attesa, un servizio storico che crea condizioni positive per le nostre montagne e dà a Torino la patente di città turistica permettendo un collegamento con il centro della città ogni 30 minuti. Per realizzarle sono stati superati tanti ostacoli". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all'inaugurazione della linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ciriè-Germagnano con il collegamento diretto in 31 minuti tra la città e l'aeroporto, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, degli amministratori delegati di Rfi Gianpiero Strisciuglio e di Trenitalia Luigi Corradi, del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, dell'amministratore delegato di Torino AirPort Andrea Andorno, del presidente dell'Enac, Pierluigi Umberto Di Palma.

"L'opera è costata 235 milioni euro, di questi la Regione ne ha messo 50. I fondi Pnrr sono stati fondamentali per fare fronte ai problemi creati dal Covid e dal rincaro dell'energia e delle materie prime" ha sottolineato Cirio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA