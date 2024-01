Al via la Torino-Ceres, in 31 minuti da Porta Susa a Caselle

Al via la nuova linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ciriè-Germagnano. Da domani, 20 gennaio, il treno permetterà di raggiungere l'aeroporto di Torino e di proseguire fino a Ciriè con collegamenti ogni mezz'ora. Tra le stazioni torinesi di Lingotto, Porta Susa, Rebaudengo Fossata e Grosseto e l'aeroporto di Torino viaggeranno 58 treni al giorno, con un tempo di 31 minuti da Porta Susa.

Entro due-tre mesi - ha assicurato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Rfi. - verrà coperta progressivamente con i treni lanche a fascia oraria tra le 10 e le 12 in cui oggi non vengono effettuate corse per i problemi di manutenzione. Non ci saranno più quindi buchi nell'orario. "Abbiamo scelto la fascia oraria con meno impatto per il traffico dei pendolari. In questo periodo la mobilità è garantita dal servizio bus", ha spiegato Strisciuglio.

Finanziata con oltre 230 milioni di euro, di cui 50 stanziati dalla Regione Piemonte, l'opera ha previsto la realizzazione della nuova galleria di oltre 3 chilometri, costruita a doppio binario dalla stazione Rebaudengo Fossata, sotto Parco Sempione, corso Grosseto e largo Grosseto, dove la nuova tratta si immette sulla linea storica per raggiungere l'aeroporto e le Valli di Lanzo. La linea, che collega Torino Porta Susa all'Aeroporto di Torino Caselle e alle Valli di Lanzo, è entrata ufficialmente a far parte del network di Rete Ferroviaria Italiana dal primo gennaio. Lungo i 42 km di binari, oltre alla realizzazione della nuova tratta, sono stati eseguiti anche importanti lavori di adeguamento agli standard europei per garantire la circolazione in sicurezza dei treni. Inoltre, sono state rese accessibili in autonomia a tutti i passeggeri le nuove stazioni di Torino Aeroporto, Venaria Reale Rigola Stadio e Torino corso Grosseto, e sono state ricomprese nel circuito Sala Blu le stazioni di Venaria Reale Reggia, Caselle Torinese, Ciriè, Mathi e Lanzo.



