Ad Alessandria chiude la storica pasticceria Bonadeo

Chiude dopo 46 anni l'antica Pasticceria Bonadeo, bottega storica di Alessandria nella centralissima Galleria Guerci. Nata nel 1978 fondata da Enzo Bonadeo, che rileva una precedente attività in Galleria, elegante passage ottocentesco, l'unico in Alessandria. Distrutta dal bombardamento del 5 aprile1945, fu ricostruita nel dopoguerra ed è in questo periodo che nasce la pasticceria Meardi che, dopo un primo cambio di proprietà, diventa di Bonadeo.

Punto di ritrovo privilegiato per colazione, aperitivo, degustare e comprare, offriva prodotti esclusivi. Tra le specialità, la 'Polenta del Marengo', uno dei dolci più famosi e apprezzati di Alessandria, inventato da Dante Chiabrera a inizio 1900. Il nome deriva da una leggenda secondo cui Napoleone, dopo la celebre battaglia di Marengo (14 giugno 1800, alle porte di Alessandria), si sarebbe recato in via Ferrara dal Falco (albergo) per riposarsi e rifocillarsi, consumando la polenta preparata dall'oste. La vicenda in realtà è priva di ogni fondamento storico, ma questo dolce ha subito successo.



