A Giulio Base premio Luchino Visconti del Matera Film Festival

L'edizione 2024 del premio Luchino Visconti del Matera international film festival sarà attribuito in serata a Giulio Base. Il conferimento al regista torinese, neo direttore del Torino Film festival, sarà preceduto al cinema Il Piccolo da una masterclass sull'etica della bellezza e del tempo perduto, e dalla visione del film A' la Recherche, diretto e interpretato dallo stesso Base.

Il regista dialogherà con il critico cinematografico Armando Lostaglio, fondatore del CineClub De Sica - Cinit di Rionero in Vulture (Potenza). "In questo ultimo lavoro, A' la Recherche, ispirato allo scrittore francese Marcel Proust, Giulio Base - riporta il comunicato di presentazione dell'evento - cerca di raccontare il tempo perduto fermandolo in quegli anni '70 carichi di speranze ma anche di illusioni. Allude a Luchino Visconti, fra ideologie condivise e fermenti di rivolta, non privi di scoperte sentimentali. Al suo fianco l'attrice francese Anne Parillaud, la Nikita di Luc Besson, con il quale era stata sposata. È dunque una sorta di film nel film, intenso quanto evoluto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA