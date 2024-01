Unc, sui piemontesi una pioggia di pignoramenti

Con l'inizio del 2024 si assiste a £"una pioggia di cartelle esattoriali con pignoramenti a raffica presso terzi e sui conti correnti". Lo rivela l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori, la più antica associazione consumeristica italiana.

"Con la ripresa delle attività a fine festività, nelle prime due settimane del 2024 i nostri sportelli sono stati letteralmente presi d'assalto da cittadini e titolari di pmi alle prese con problemi con il Fisco", dichiara il legale torinese.

Il fenomeno "pare essersi acuito - prosegue l'analisi dell'avvocato Polliotto - dalla scadenza dell'ultima rata 2023 della rottamazione, fissata al 18 dicembre scorso, in coincidenza con il saldo dell'Imu e altri tributi che rendono impossibile stare al passo con l'erario. Una situazione insostenibile, che in una fase segnata da perdita di potere d'acquisto, inflazione e caro-vita, rischia di mettere faccia a terra decine di migliaia di piemontesi".

Patrizia Polliotto, infine, mette in evidenza "un aspetto ancora più grave", il fatto "che gli avvisi di riscossione coatta sono stati notificati anche a chi ha in corso azioni legali con l'Agenzia delle Entrate, a chi ha fatto istanza di sospensione, e a quanti, in corso di giudizio, hanno persino ottenuto in primo grado pronunce favorevoli nei confronti dell'Ente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA