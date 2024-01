Una guida per piccoli turisti nell'Astigiano, con Toju e Tabuj

"In viaggio con Toju e Tabuj". È la pubblicazione presentata oggi ad Asti ad alunni e insegnanti delle scuole primarie della città, una nuova guida al territorio dedicata ai giovani turisti. Il testo è stato realizzato da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero in collaborazione con il Comune di Asti e Banca d'Asti . Un piccolo Vittorio Alfieri, appunto "Toju", e il cane Tabuj accompagnano i lettori alla scoperta della città di Asti e del Monferrato Astigiano, guidando i giovani residenti e i piccoli turisti tra le vie cittadine e tra le colline Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco.

Il progetto formativo si rivolge a 14 istituti scolastici, per un totale di 906 alunni, che in primavera parteciperanno anche a un concorso a premi indetto dall'Atl. A ogni alunno verrà richiesto di comporre un tema sulla visita cittadina e l'autore del miglior tema riceverà, per sé e la sua famiglia, un tour guidato di Asti.

"È dimostrato che avere un forte legame con il proprio territorio aumenta il senso di protezione nei suoi confronti ed è vero che il senso di appartenenza al luogo in cui si vive è, nei giovani, prevalentemente inconsapevole - concordano Mariano Rabino, presidente dell'Atl, Maurizio Rasero, sindaco di Asti, Loretta Bologna, assessore all'Istruzione del Comune di Asti, e Giorgio Galvagno, presidente della Banca Cassa di Risparmio di Asti - emergerebbe solo se adeguatamente stimolato. Il nostro auspicio è che i bambini possano imparare e apprezzare il territorio in cui vivono divertendosi".



