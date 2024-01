Scoperta una serra artigianale di marijuana in valle Elvo

Una intera stanza in casa dedicata alla coltivazione di marijuana. I carabinieri della stazione di Netro (Biella) hanno denunciato un 36enne residente in Valle Elvo poiché ritenuto responsabile di "coltivazione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti".

Durante la perquisizione i militari hanno trovato 6 vasi contenenti steli recisi di piante di marijuana; un barattolo con 30 grammi di marijuana, un involucro di cellophane contenente un grammo di marijuana, oltre a una serra artigianale attrezzata per la coltivazione di sostanze stupefacenti con tanto di ventilatore.

Piante, stupefacente ed attrezzatura per la coltivazione sono stati sottoposti a sequestro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA