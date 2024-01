Sanzioni per quasi 900mila euro dai Forestali di Cuneo

Sono stati 732 gli illeciti amministrativi rilevati nell'anno 2023 dai Carabinieri Forestali di Cuneo, con un importo sanzionatorio complessivo di 870mila euro. Nello stesso periodo i militari hanno trasmesso 242 notizie di reato all'autorità giudiziaria ed effettuato quattro arresti.

Nell'ambito della tutela dell'ambiente, il comparto speciale dell'Arma ha effettuato 12.700 pattugliamenti sul territorio, per lo più rurale, nonché monitoraggi del patrimonio naturalistico provinciale. Tra le attività si evidenzia quella del Centro Settore Meteomont di Cuneo che coordina per l'intera regione il monitoraggio del manto nevoso. Nei mesi invernali e primaverili il Centro ha curato la redazione di 145 bollettini regionali giornalieri sul pericolo valanghe.

I Carabinieri Forestali hanno altresì contribuito con 65 servizi mirati al monitoraggio del lupo aderendo al progetto comunitario "Life WolfAlps EU", insieme ad altri enti pubblici del territorio, per verificare stato e consistenza del predatore, in forte espansione. Importante anche il lavoro effettuato dall'unità cinofila antiveleno che ha effettuato 51 ispezioni, rinvenendo in una di queste esche e bocconi avvelenati.

Tra le iniziative di sensibilizzazione ambientale, che hanno coinvolto complessivamente 1.300 ragazzi delle scuole, si annoverano le piantumazioni di piante forestali operate in occasione della festa dell'albero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA