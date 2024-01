Nel 2023 in Europa +13,7% le immatricolazioni, -3,8% a dicembre

Chiude in crescita il mercato dell'auto europeo nel 2023, ma dicembre presenta un segno negativo, il primo dopo sedici mesi consecutivi di crescita. In Europa occidentale (Ue + Efta + Regno Unito) - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state immatricolate nell'anno 12.847.481 auto, il 13,7% in più dell'anno precedente. A dicembre sono state vendute 1.048.727 vetture, in calo del 3,8% sullo stesso mese dell'anno scorso.

Tutti i mercati europei sono cresciuti a eccezione dell'Ungheria (-3,4%). Hanno registrato un aumento a doppia cifra Italia (+18,9%), Spagna (+16,7%) e Francia (+16,1%). Per la Germania la crescita è stata più modesta (+7,3%) influenzata dalla performance negativa di dicembre (-23%) dovuta alla fine degli incentivi all'acquisto di auto elettriche.

Stellantis nel 2023 ha immatricolato in Europa 2.128.625 auto, il 3,7% in più dell'anno precedente. La quota di mercato è pari al 16,6% contro il 18,2%. Nel mese di dicembre il gruppo ha venduto 136.016 auto, in calo del 14,9% rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è scesa dal 14,7 al 13%.





