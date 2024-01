La Vigezzina è la 'ferrovia del mese' premio dal 'Guardian'

La linea ferroviaria Domodossola-Locarno, che collega la città del Verbano-Cusio-Ossola e quella svizzera nel canton Ticino, è la "linea ferroviaria del mese" secondo il sito web del quotidiano britannico Guardian. La rubrica, tenuta dalla giornalista Nicky Gardner, coautrice del volume 'Europe by Rail: the Definitive Guide', incorona la linea ferroviaria che nel novembre del 2023 ha tagliato il traguardo dei cento anni dal viaggio inaugurale.

"Alle spalle di Domodossola si aprono panorami da capogiro sulle Alpi Pennine, ma le vere star del paesaggio sono più a portata di mano: uno splendido mix di boschi di querce e castagni intervallati da ruscelli di montagna e scorci fugaci di belle ville" scrive la giornalista, che definisce la tratta "il massimo del viaggio lento" e mettendo in luce "precipizi mozzafiato, gole spettacolari e ponti avventurosi" che si incontrano durante il viaggio.

"Siamo onorati per questa vetrina mediatica, che siamo certi potrà catturare l'attenzione dei viaggiatori britannici, già molto affezionati alla nostra ferrovia e al Lago Maggiore" commentano i direttori delle due società di gestione, Matteo Corti per l'italiana Ssif e Claudio Blotti per la svizzera Fart.





