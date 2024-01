La Prima dell'Alta Langa ospite del Regio, il 18 marzo

Sarà il Teatro Regio di Torino a ospitare quest'anno, il 18 marzo, la Prima dell'Alta Langa 2024.

Si tratta della sesta edizione della manifestazione - rivolta a un pubblico di operatori professionali - che negli anni si è spostata in luoghi diversi, l'ultima nella Reggia di Venaria.

Più di sessanta i produttori di Alta Langa che saranno presenti alla grande degustazione con oltre 150 etichette in assaggio.

"Anno dopo anno, edizione dopo edizione, l'evento del Consorzio Alta Langa cresce e si consolida, così come la nostra compagine - afferma Mariacristina Castelletta, presidente del Consorzio Alta Langa - se nella prima edizione del 2018 i produttori presenti alla manifestazione erano 18, con circa 40 etichette in degustazione, l'anno scorso a Venaria hanno partecipato 60 aziende con 150 diversi vini. La Prima dell'Alta Langa - prosegue Castelletta - si conferma l'occasione per poter assaggiare un'ampissima selezione di Alte Bollicine Piemontesi, incontrare i produttori ed entrare pienamente a contatto con lo spirito di una denominazione in netto sviluppo, in Italia e non solo".

La partnership tra il Teatro Regio e il Consorzio Alta Langa è stata siglata l'estate scorsa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA