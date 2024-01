Il museo Hzero dei trenini a Torino, viaggio con Agatha Christie

Il tema del viaggio tra arte e letteratura è stato al centro dell'incontro organizzato col museo dei trenini Hzero di Firenze, che accoglie uno fra i plastici ferroviari più imponenti d'Europa (280 metri quadri, 1 km di binari), presso il centro culturale torinese Diagon Hall in via San Domenico 47.

L'incontro, a cura di Gian Giacomo della Porta, giovane poeta ed editore vincitore del Premio Quasimodo 2017, e di Jacopo Marenghi, ha proposto un viaggio fra celebri romanzi e opere d'arte dedicati all'immaginario del viaggio: dai misteri dell'Orient Express di Agatha Christie alle stazioni dipinte da William Turner e Claude Monet, al treno incantato per Hogwarts di Harry Potter.



