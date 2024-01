Green economy: startup 'It design' cresce ancora, +26% ricavi

La start-up 'It design' di Giaveno (Torino), che utilizza cellulosa per pollai e fioriere da giardino, ha sfiorato il milione di euro di ricavi lordi nell'ultimo anno, con una crescita del 26% rispetto a due anni prima, del 9% sui dati del 2022.

L'azienda è leader nella ricerca di tecnologie innovative sostenibili per industria e artigianato.

"Il periodo post pandemico, stante la maggiore voglia di verde e il crescente affermarsi di politiche green su scala mondiale è coinciso per noi con un significativo picco di crescita. - spiegano i titolari, i fratelli Polito - Nel 2021, 2022 e 2023 abbiamo chiuso il bilancio rispettivamente a quota euro 790.638, 859.387 e 986.709 euro. L'obiettivo 2024 è proseguire con impegno sul cammino intrapreso puntando a superare il 30% di incremento di volume aggregato lordo con le gamme di prodotti 'Cucciolotta' e 'PoliLine Garden', rafforzando ulteriormente l'export e la presenza capillare sul territorio nazionale".





