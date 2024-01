Giorno della memoria, concerto speciale al Polo del '900

Concerto per il Giorno della Memoria del 19 gennaio a Torino. alle ore 18:30 al Polo del '900, Auditorium Palazzo San Daniele, in piazzetta Antonicelli, a Torino. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Grande Stevens International, Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, EstOvest Festival e Polo del '900. "Sono mille i percorsi musicali che si possono fare per una ricorrenza così importante e universalmente sentita. In quest'occasione - spiegano gli organizzatori - si vogliono far confluire pagine della più grande tradizione mitteleuropea, con J S Bach, Mozart e Schubert, il drammatico lirismo di matrice ebraica, con Fritz Kreisler e il Kaddish di Ravel, e sonorità dei nostri giorni, in cui lo strumento acustico conosce la voce elettronica".

Il violoncellista Claudio Pasceri affronta il programma musicale in compagnia della violista Lara Albesano e della violinista Sara Mazzarotto e dei giovanissimi musicisti del Suzuki Talent Center di Torino. "Niente è più importante, infatti, della trasmissione e della condivisione di un tale messaggio tra individui di diverse generazioni, - sottolineano ancora gli organizzatori - affinché mai venga dimenticata una delle pagine più buie della Storia dell'Umanità". Il pubblico sarà coinvolti in brevi letture di significative pagine della storia ebraica con l'intento di "amplificare la dimensione di partecipazione collettiva a cui il progetto vuole contribuire.

Con pagine da 'Gli ebrei, il mondo, il denaro' di Jacques Attali".

Ingresso gratuito con prenotazione sul sito polodel900.it eventi al link diretto https://polodel900.my.salesforce-sites.com/eventi?IdEvt=a0CSW000 008I9S5 o telefonando a 011 839 54 02/ 389 574 7380.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA