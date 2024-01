Casale, campagna anti-truffe dei Carabinieri anche sui giornali

Locandine e rubriche sui giornali per la nuova strategia dei Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato (Alessandria) contro le truffe agli anziani. Realizzate con la collaborazione del Comune e il benestare dell'Asl, sono affisse in uffici, studi medici, reparti e sale d'attesa dell'ospedale Santo Spirito, centri per il prelievo del sangue, banche, uffici postali, farmacie, chiese e circoli per anziani in tutti i 47 comuni del territorio di giurisdizione.

Hanno un messaggio chiaro e immediato, di facile visualizzazione, con pochi ma semplici consigli pratici. E' presente anche il Qr-Code che indirizza alla pagina del sito dell'Arma.

Sempre i Carabinieri hanno anche realizzato una rubrica ad hoc sul bisettimanale 'Il Monferrato' e il settimanale 'La Vita Casalese'.

Continuerà, comunque, anche la campagna informativa di sensibilizzazione, organizzando incontri mostrando anche filmati. Prima data il 30 gennaio alle 18 in Municipio.



