Carabinieri, portavoce del comando di Torino va in congedo

Il luogotenente Pancrazio 'Ezio' Taurino, 60 anni, da decenni portavoce e addetto stampa del comando provinciale dei carabinieri di Torino, dopo 40 anni di servizio va in concedo. È stato salutato con una cerimonia, a cui hanno partecipato oltre ai militari dell'Arma decine di giornalisti, che si è svolta nella sede di via Valfrè. "Un grazie di cuore a Ezio - ha detto il comandante Roberto De Cinti - Una persona dall'animo buono, professionista che merita tutta la stima".

" Mi reputo un uomo fortunato. Quarant'anni sono un viaggio bellissimo e importante - ha detto, commosso, Taurino - Da ognuno ho imparato qualcosa, tutti i giorni, condividendo momenti belli e altri comunque indimenticabili. Abbiamo fatto conoscere Torino e l'Arma dei carabinieri in tutta Italia e oltre".



