Barca solare, insieme Orchestra Filarmonica e Fondazione Merz

L'Orchestra Filarmonica di Torino e la Fondazione Merz presentano dal 28 gennaio al 24 marzo il progetto Barca solare. Ascolti dal Mediterraneo, la nuova stagione di sei eventi musicali che prende vita nella città di Torino per costruire una riflessione sulla musica contemporanea, tra brani di repertorio e lavori appositamente commissionati, con un focus particolare dedicato ai compositori e alle compositrici del presente e alla musica delle sponde del Mediterraneo.

Il progetto, alla prima edizione e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, sigla la preziosa collaborazione tra due realtà prestigiose impegnate nel costruire, con respiro internazionale, una visione comune sulla musica contemporanea. La presenza di musiche in prima esecuzione assoluta di compositori di fama internazionale e di giovani promesse del territorio si alterna tra concerti al Conservatorio Giuseppe Verdi e al Teatro Vittoria e altri format di ascolto presso la Fondazione Merz, restituendo il respiro di un'epoca attraverso il linguaggio universale della musica.

Barca Solare ha inizio domenica 28 gennaio alle 21 alla Fondazione Merz con il concerto diffuso Quando la musica è memoria. Protagonisti dell'evento sono il fagotto di Sergio Azzolini, la musica elettronica di Madaski e le ricerche occitane di Sergio Berardo, che insieme realizzano un'istanza corale di rifiuto della cancellazione di memorie storiche e ambientali. Il concerto è tra gli eventi che si svolgono in città per la Giornata della Memoria.



