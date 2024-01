Schianto nel Torinese, una donna morta sul colpo

Una persona deceduta e quattro ferite, tra le quali una bimba di quattro anni ricoverata al Regina Margherita di Torino, in condizioni non gravi: è il bilancio dell'incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri sulla provinciale 500 a San Raffaele Cimena, nel Torinese. Si sono scontrate tre vetture e la vittima è una donna di 43 anni residente a San Raffaele. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso per chiarire la dinamica del sinistro.



