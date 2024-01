New AbilitJ dona apparecchiatura all'ospedale Cto di Torino

Lo Juventus Official Fan Club New AbilitJ ha donato un'apparecchiatura destinata ai pazienti dell'Unità spinale unipolare della Città della salute di Torino costretti in carrozzina per via di un danno cerebromidollare o per una patologia neurogenerativa. Si tratta di uno strumento tecnologico di supporto alle valutazioni dei medici e terapisti per prevenire le lesioni da pressione (piaghe da decubito) che colpiscono i malati soprattutto nelle zone del coccige.

Sono state raccolte numerose e generose donazioni da privati a sostegno del progetto di New AbilitJ. L'apparecchiatura è costata 25 mila euro ed è stata acquistata in tempi brevi, grazie alla donazione di un anonimo e al super sconto applicato dall'azienda produttrice.

Ad averlo proposto ai soci fondatori della neoassociazione è stato il presidente, Maurizio Beatrici (direttore della Neuroriabilitazione e ad interim anche dell'Unità spinale unipolare del Cto della Città della salute di Torino): "Mai avremmo sperato - commenta - in tanta generosità dei soci e di un anonimo, che ha versato ben 5.000 euro. Ringrazio la generosità dei soci e anche dell'Associazione Amici di Oscar, del Cp (Comitato Para-tetraplegici) e di I do, per la generosità dei loro iscritti per l'acquisto, con donazione volontaria, di panettoni, magliette, adesivi, borracce (fornite dalla Juventus Football Club alla nostra associazione), che New AbilitJ ha messo a disposizione dei partecipanti".



