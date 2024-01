Morto ad Alessandria Dede Vinci, voce radio e volto di Telecity

È morto Filadelfo Vinci, uno dei volti di Telecity, emittente nata in provincia di Alessandria, poi diventata interregionale. Dede, questo il suo soprannome, avrebbe compiuto 68 anni a maggio. "Era in redazione anche ieri pomeriggio e lo abbiamo salutato - scrivono i colleghi - con la naturalezza di rivederlo questa mattina, come sempre". Oggi però alle loro ripetute telefonate non ha risposto. I vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento, poco lontano dalla redazione, trovandolo senza vita. Lascia i figli Mattia e Luca.

Nato come dj negli Anni Settanta proprio a Radio City, dopo un'esperienza in America era tornato ad Alessandria, aprendo con Svisa Annaratore Radio West, con cui avevano promosso alcuni grandi concerti, come quello di Vasco Rossi e Ligabue. Rientrato in televisione, a Primantenna, come direttore di Italia 8, poi nella redazione di Telecity 7Gold, si è affermato come uno dei volti più apprezzati del telegiornalismo locale e non solo.

"Oggi che ci ha travolti una meteora - scrivono la redazione e la famiglia Tacchino sul sito di Telecity - siamo addolorati e in questo momento non ci sono parole che escano dalla penna.

Vogliamo solo salutarlo, come facevamo ogni giorno".



