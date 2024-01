Messaggio di Corgnati, modernizziamo insieme il Politecnico

"Il mio programma vede un Politecnico autorevole, dalla consolidata reputazione internazionale per l'eccellenza della sua formazione e della sua ricerca e capace di guidare il nostro territorio in un percorso di crescita e di apertura globale rispetto alla sfida più grande che abbiamo di fronte: quella della sostenibilità e della tutela dell'ambiente". Lo dice in un messaggio all'ateneo Stefano Corgnati, a un passo dall'elezione a rettore del Politecnico di Torino al primo turno con 548,8 voti. Ha ottenuto quasi il doppio dei voti degli altri due candidati: Juan Carlos De Martin ne ha avuto 194, Paolo Fino 185,16 e si è ritirato.

"Il Politecnico - sottolinea Corgnati - deve essere governato in modo trasparente, inclusivo e con una chiara visione che si traduce in obiettivi strategici e azioni"..

Corgnati, ex vicerettore alle Politiche interne. ricorda che quella del primo turno di voto "è stata una giornata importante" per la comunità politecnica: "i numeri dell'affluenza per tutte le componenti di ateneo - sottolinea - confermano la grande voglia di partecipazione nella costruzione di un progetto comune di Politecnico di tutte e tutti noi. Molte e molti riconoscono nel mio programma concretezza, visione e capacità di realizzazione. La vostra fiducia è un prezioso incoraggiamento, e voglio ringraziarvi di cuore per questo"..





