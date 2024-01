Fiere in Italia e all'estero, nuovo bando della Camera commercio

Ci sarà tempo fino al 29 febbraio per richiedere all'ente camerale i voucher a fondo perduto destinati ad aziende torinesi per incoraggiare la partecipazione nel 2024 a una selezione di eventi espositivi nazionali e internazionali. Ogni voucher può valere fino a un massimo di 2.000 euro a impresa.

"Sosteniamo l'internazionalizzazione delle nostre pmi supportando la loro partecipazione alle manifestazioni più importanti in Italia e all'estero. Ci concentriamo in particolare sui settori strategici della nostra economia, ambiti nei quali siamo già attivi con progetti di promozione e di supporto, dall'automotive e aerospazio al design, dall'editoria all'agroalimentare, senza dimenticare filiere come logistica e sport" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino.

Tra le spese ammesse al contributo, il noleggio dell'area espositiva, l'allestimento degli stand, la spedizione dei prodotti e gli investimenti in comunicazione, promozione e inserimento in catalogo. Ammesse anche le spese di interpretariato e l'eventuale iscrizione a incontri btob. La partecipazione alle fiere potrà essere svolta in forma autonoma o aggregata con altre imprese. Sono invece escluse le attività espositive on line.



