Controlli Polfer ad Alessandria, identificate 1.872 persone

La polizia ferroviaria di Alessandria ha denunciato un uomo di origine asiatica, regolare in Italia, per violenza sessuale e ha applicato la misura dell'avviso orale. L'accusa è di avere molestato una ragazza su un treno. L'uomo è stato individuato nel corso dei controlli effettuati dalla Polfer durante le festività natalizie, come comunicato dalla questura di Alessandria.

Sono state 1.872 le persone identificate durante l'attività di vigilanza a bordo di 21 convogli. Per tutto il mese di dicembre sono stati intensificati i servizi di controllo per garantire la sicurezza negli impianti di Alessandria, Acqui Terme, Valenza, Casale Monferrato.

Sei persone sono state allontanate dalle stazioni e per una è stato disposto dal questore il divieto di accesso a quella di Tortona per due anni. Sono state elevate complessivamente 19 sanzioni amministrative ed è stato sequestrato un veicolo senza assicurazione. Altre nove persone sono state denunciate per interruzione di pubblico servizio, avendo causato il ritardo di alcuni convogli, oppure resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.



