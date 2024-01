Come cambiano protezione e welfare, i nuovi talk di Area X

Come cambia il concetto di protezione, di welfare, di copertura assicurativa di fronte ai cambiamenti demografici in atto nel Paese? E' il tema del primo incontro di 'Parliamo di protezione con...', la nuova serie di talk promossi da Area X, il primo spazio esperienziale nato da un'iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura dedicato alla diffusione della cultura della protezione.

In streaming domani, 18 gennaio, alle 11 su Areax.info e su ANSA.it, l'incontro presenta un dialogo sul ruolo della cultura assicurativa in un contesto demografico in evoluzione, fra denatalità, aumento della longevità e ritardo nel raggiungimento dell'autonomia da parte dei giovani.

A parlarne, insieme a Federico Quaranta, autore e conduttore radio televisivo, sono Alessandro Scarfò, ad e dg Intesa Sanpaolo Assicura e vice dg Intesa Sanpaolo Vita, Tiziana Lamberti, executive director Sales & Marketing Wealth Management &Protection e Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica Sociale dell'Università Cattolica.



