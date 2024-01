Comau sviluppa soluzioni innovative per il test delle batterie

Comau è impegnata a sviluppare la strategia di digitalizzazione per una piattaforma di verifica di sistemi di batterie di nuova generazione nell'ambito di un consorzio multinazionale e multidisciplinare a supporto del progetto Fastest. All'interno del progetto, Comau sfrutterà la lunga esperienza nella digitalizzazione, nella simulazione dei processi e nell'elettrificazione per accelerare in modo significativo i test e la verifica delle batterie automobilistiche e fisse. Si prevede che ciò ridurrà il tempo e i costi complessivi della produzione di batterie di almeno il 20%, oltre a ridurre il numero di prove sperimentali con una conseguente riduzione dei costi dei materiali.

Comau ha il compito di ottimizzare la strategia di digitalizzazione e di integrare la sua potente piattaforma IoT In.Grid per analizzare i dati del gemello digitale (Digital Twin). Ciò consentirà, in una seconda fase, di ottenere uno scambio completo di informazioni con l'ambiente virtuale e di accorciare ulteriormente il time-to-market per i produttori di batterie. Comau contribuirà anche a dirigere il percorso di industrializzazione, in stretta collaborazione con i centri di ricerca, le università, gli operatori del settore e i produttori di celle che fanno parte del consorzio. Il progetto Fastest è sostenuto e promosso dall'Unione europea nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe. "Questa iniziativa pionieristica mira a ridurre il tempo e gli investimenti necessari per lo sviluppo di batterie, celle e processi di lavorazione, confermando l'impegno nella realizzazione di soluzioni innovative per l'e-Mobility e altri settori. Il successo di questo progetto contribuirà a migliorare la competitività dell'industria europea delle batterie all'interno e al di là del settore automobilistico ed è perfettamente in linea con il nostro percorso per lo sviluppo di tecnologie in uso e di prossima generazione", spiega Stefania Ferrero, chief marketing officer di Comau.



