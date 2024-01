Camera Torino, al via bando Sguardi Plurali sull'Italia Plurale

Camera collabora alla seconda edizione di Sguardi Plurali sull'Italia Plurale, un bando di concorso per selezionare e premiare opere fotografiche inedite realizzate da giovani autrici e autori con età inferiore ai 35 anni, nati all'estero e immigrati in Italia o nati in Italia da almeno un genitore di origine straniera. Per partecipare c'è tempo fino al 17 marzo.

Non sono pochi i giovani con un retroterra migratorio che in Italia hanno svolto o stanno svolgendo percorsi formativi nell'ambito delle arti grafiche e fotografiche, che stanno iniziando a lavorare come professionisti del settore o che coltivano questa passione a fianco di altri percorsi professionali e di studio. Per dare loro visibilità, oggi, a due anni dalla prima edizione del concorso, si rinnova la chiamata.





