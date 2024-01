Torino, calano i residenti ma aumentano i cittadini stranieri

Nel territorio metropolitano torinese il 9,52% dei residenti è straniero, 209.474 persone, e se il capoluogo continua a ridurre il numero di abitanti, arrivati a 858.404, questo è dovuto a un calo di residenti italiani, 5.740 in meno, mentre gli stranieri sono aumentati di 2.508 unità per un totale di 134.102 residenti, circa il 16% dei torinesi. Dati che pongono Torino come terza città italiana col più alto numero di popolazione straniera. È la fotografia che emerge dall'Osservatorio interistituzionale sulla presenza di cittadini stranieri in provincia di Torino relativo al 2022 e focalizzato su 'L'integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale con riferimento all'aspetto dei minori soli non accompagnati'.

Un tema, quest'ultimo, che pone particolare attenzione dal momento che il 2022 ha visto un forte incremento A fronte dei 325 minori stranieri non accompagnati con necessità di accoglienza nel 2021, l'anno successivo i nuovi arrivi sono saliti a 720, più del doppio. Si è inoltre registrato aumento dei minori stranieri che hanno avuto a che fare con la giustizia, con 141 ingressi al Centro di prima accoglienza, contro i 110 del 2021, e 166 ingressi, a fronte di 121, al Ferrante Aporti. Altri dati importanti rilevati dal rapporto, sono quelli che riguardano il lavoro, con oltre 76mila assunzioni di cittadini stranieri, il 18,7% del totale dell'anno, con una quota di contratti a tempo indeterminato, soprattutto per lavori di tipo domestico e assistenza alla persona, superiore di quella degli italiani. A livello di imprese, poi, nel 2022 l'imprenditorialità straniera contava 31mila attività economiche (+4,2%) e oltre 41mila posizioni imprenditoriali, pari rispettivamente al 14% e all'11,7% del totale del territorio, quasi il 5% del totale nazionale.



