Nell'Astigiano ricerche per un giovane scomparso da domenica

Nell'Astigiano si cerca un giovane di 24 anni, Danilo Romani, cui non si hanno più notizie da domenica. Residente a Cisterna d'Asti, si sarebbe allontanato sulla sua Golf senza portare con sé il telefono cellulare.

L'ultima volta sarebbe stato avvistato nel comune di San Damiano. Attualmente sono in corso le ricerche, coordinate dai carabinieri, insieme alla polizia stradale, alla finanza, ai vigili del fuoco e alla protezione civile, è stato disposto anche l'impiego di un elicottero, per cercare di individuare l'auto.

A denunciarne l'avvenuta scomparsa è stata la compagna, allarmata dalla prolungata assenza del Romani.

Il giovane è originario di Alba (Cuneo) e svolge la sua attività lavorativa in quel contesto territoriale: pertanto, fin da subito, le ricerche sono state orientate anche verso quel territorio con il coinvolgimento e la richiesta di concorso nelle operazioni della Prefettura di Cuneo e dei comandi dell'Arma locali.

La prefettura di Asti prega chiunque abbia informazioni o noti la presenza dell'auto con cui si è allontanato, di mettersi in contatto con il comando stazione carabinieri di San Damiano d'Asti tramite il numero unico di emergenza 112.



