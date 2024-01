'Le Giornate delle Figurine in tour' al Lingotto

Sabato 27 e domenica 28 gennaio, dalle 10 alle19, presso il Centro Commerciale Lingotto si svolgeranno le Giornate delle Figurine in tour, evento organizzato da Ocvc - Organizzazione Culturale Volontari Collezionisti, con la partecipazione di Forma Onlus, Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita.

Per due giorni appassionati e collezionisti, grandi e piccini, potranno scambiarsi gratuitamente figurine e card Adrenalyn dei Calciatori 2023-24, ma anche di altre raccolte attualmente in corso. L'evento - ad accesso libero e gratuito - sarà l'occasione per completare le proprie collezioni, ma anche per conoscere vecchi e nuovi giochi legati al mondo delle figurine. Nel Centro Commerciale, durante le due giornate, inoltre, saranno distribuiti alcuni omaggi forniti dalla Panini editore, fino a esaurimento scorte. Numerose le attività collaterali previste: dagli spazi allestiti per rievocare con dimostrazioni pratiche giochi "storici", come muretto e schiaffetto, alla mostra di album giganti sulla storia delle raccolte di figurine più famose; dal maxi-calcio balilla Tiki Taka che consentirà di giocare in 10 contro 10 contemporaneamente, ai due campi di subbuteo messi a disposizione da Subbuteo Lab di corso Dante a Torino, di cui uno dimostrativo completo di stadio e uno dove si potrà giocare seguiti da specialisti del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA