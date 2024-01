Incidente stradale, è morto un giovane nel Torinese

Non ce l'ha fatta Ionut Roman, un ragazzo di 25 anni originario della Romania e residente a Crescentino (Vercelli), che nella serata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Verrua Savoia, nel Torinese, sulla provinciale 107. Era su un'auto, condotta da un amico, rimasto ferito in maniera non grave e ricoverato al Cto di Torino, che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un'altra vettura e ha terminato la propria corsa contro un albero.

Il 25enne è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso. Illeso il conducente dell'altra vettura coinvolta, un 20enne della provincia di Alessandria. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso.



