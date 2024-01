Corgnati il più votato, ma il rettore del Politecnico non c'è

E' Stefano Paolo Corgnati il candidato alla guida del Politecnico di Torino che ha ottenuto più voti al primo turno, ma nessuno dei tre aspiranti ha raggiunto la maggioranza assoluta. Corgnati ha ottenuto 548,8 voti, Juan Carlos De Martin 194, Paolo Fino 185,16.

Si voterà di nuovo martedì 23 gennaio, sempre dalle 9 alle 18.30, con spoglio al termine delle operazioni di voto. Se anche in questo caso nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, i due candidati più votati al secondo turno accederanno al terzo turno (ballottaggio), previsto per martedì 30 gennaio.

Le urne sono state aperte dalle 9 alle 18.30 in tre seggi (due nella sede centrale di corso Duca degli Abruzzi e uno al Castello del Valentino). Le operazioni si sono svolte in presenza ma avvalendosi del sistema di voto elettronico Eligo.

La percentuale dei voti equivalenti espressi è stata pari all'83,26%.



