Confindustria Cuneo, Preve alla guida di Piccola Industria

Riccardo Preve è stato eletto alla guida del Comitato Piccola di Confindustria Cuneo. Succede ad Alberto Biraghi, presidente negli ultimi due mandati.

L'incarico - come previsto dal nuovo regolamento - ha la durata di 4 anni. Il comitato è composto da 24 imprenditori che rappresentano 1.174 aziende associate che abbiano fino a 100 dipendenti, con una forza lavoro complessiva di 34.624 persone.

"Accolgo con immenso entusiasmo questa sfida - commenta Preve - il Comitato rappresenta una variegata classificazione di imprese che, sebbene diverse per sezione e numeri, sono accomunate dalla volontà di affrontare con grande motivazione e opportuni strumenti le sfide del prossimo futuro. Per questo - prosegue Preve - ci concentreremo si sostenibilità e start up, educazione finanziaria per gli imprenditori, passaggio generazionale, contratti commerciali, modelli distributivi dei canali di vendita, sostenibilità, digitalizzazione delle Pmi e internazionalizzazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA