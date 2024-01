Chiorino, 12 crisi aperte in Piemonte con 3.000 lavoratori

Sono dodici le crisi aziendali aperte in Piemonte - tra queste Acciaierie Italia, Lear, Te Connectivity, Comdata - con 2.935 lavoratori interessati, 826 a rischio esubero. Nel 2023 sono otto le crisi di aziende prese in carica dall'Unità di crisi con 255 lavoratori coinvolti, 83 dei quali sono stati ricollocati. Lo ha ricordato l'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino nel consiglio regionale aperto sulle crisi in Piemonte "Come Regione non siamo stati fermi nella gestione della crisi - ha detto Chiorino - ma il nostro lavoro è sempre orientato anche sulle politiche che consentano quanto più possibile di prevenirle o di contenerle. Deve essere riconosciuta a questo governo regionale e a questo consiglio di avere affrontato le crisi con una visione precisa basata su politiche attive e non sull'assistenzialismo, contrapponendo al reddito di cittadinanza politiche attive basate sulla formazione. Lavoriamo pancia a terra per aiutare il Piemonte ad affrontare questa fase di transizione".



