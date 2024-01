Alessandria, Maria Teresa Pasero presidente Conservatorio

Concluso il mandato triennale di Renato Balduzzi, la presidenza del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria passa alla Maria Teresa Pasero, nominata dal ministro Anna Maria Bernini. E' stata per oltre trent'anni docente, componente del Consiglio Accademico, vicedirettrice e di instancabile organizzatrice di eventi artistici.

È la seconda donna alla presidenza dell'Istituto, dopo Micaela Pittaluga che ricoprì lo stesso incarico dal 2002 al 2008. "Sono grata ai miei predecessori per la loro capacità di rendere il Conservatorio una realtà vitale e significativa del territorio alessandrino e piemontese - le prime parole di Pasero, in una nota - Spero di poter contribuire a rendere sempre più il Vivaldi una casa accogliente per gli studenti, un luogo di valorizzazione degli sforzi e dei talenti, continuando a trasmettere e accrescere i valori culturali di cui è da sempre portatore".



