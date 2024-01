Un'aquila anatraia sul lago Maggiore, morta nonostante le cure

Un raro esemplare di aquila anatraia maggiore (Clanga clanga), è stato rinvenuto giovedì 11 gennaio nella riserva naturale di Fondotoce a Verbania. Lo rende noto l'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore. Il rapace di grosse dimensioni, fin da subito apparso in gravi condizioni, è in breve tempo deceduto. I veterinari che hanno tentato di curarlo hanno riscontrato patologie in atto al fegato e agli intestini, di probabile origine batterica. Tra le cause della morte non si esclude l'intossicazione da piombo, il cosiddetto saturnismo: il rapace potrebbe averlo assunto consumando i resti di animali contaminati dai pallini da caccia contenenti piombo.

L'aquila anatraia maggiore è una specie rara, in declino e tutelata in tutta Europa, che sverna anche in Italia, provenendo dai paesi del Baltico, con un numero estremamente esiguo di esemplari, tra i cinque e i dieci.

"Questa risulta essere la prima segnalazione per il territorio del Verbano-Cusio-Ossola e di tutto il Piemonte negli ultimi dieci anni - fa sapere l'ente di gestione -. Il rinvenimento testimonia una volta di più l'importanza del corridoio ecologico del Ticino e del lago Maggiore nelle rotte di grandi e piccoli uccelli migratori europei".



