Tumori: Candiolo amplia spazi per la ricerca, nasce Oncolab

Si ampliano gli spazi dedicati alla ricerca all'Istituto di Candiolo-Irccs, alle porte di Torino.

Sono infatti terminati i lavori dei nuovi laboratori di 'Oncolab'; pronti anche Recycle Lab, area di smaltimento e riciclo dei rifiuti sanitari, e la nuova centrale tecnologica CeSi.

Per questo ampliamento, primo lotto del piano di sviluppo dell'Istituto i Candiolo, la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro ha investito 14 milioni di euro "grazie alla generosità dei donatori".

Oncolab è un nuovo spazio di 3mila metri quadrati dove si studieranno nuove soluzioni farmacologiche per la cura del cancro. Con questo gli spazi per la ricerca dell'Istituto arrivano a 13mila metri quadrati. I lavori di progettazione e di realizzazione sono iniziati durante la pandemia e sono durati circa 30 mesi, impegnando 300 persone. Oncolab si estende su 3 piani e ospita 15 nuovi laboratori all'avanguardia, che si aggiungono ai 39 già esistenti all'interno di Candiolo. Vi lavoreranno circa 30 persone tra ricercatori e personale tecnico.

La struttura - spiega la Fondazione - consente di "rendere ancora più proficuo e veloce il dialogo diretto fra ricerca e clinica, attraverso l'integrazione di diverse discipline scientifiche e l'utilizzo di tecnologie sempre più avanzate".

L'investimento conferma anche la volontà di far sì che l'Istituto di Candiolo continui a essere un riferimento italiano e internazionale per le cure, le sperimentazioni cliniche e l'attenzione ai pazienti, come ha anche certificato l'Organisation of European Cancer Institute, Oeci, attribuendo a Candiolo lo status di 'Comprehensive Cancer Centre'ne dei centri dedicati alla ricerca e cura del cancro.



