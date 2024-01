Torino, ex gioielleria confiscata alla mafia va alla Città

Un'ex gioielleria confiscata alle mafie va alla Città di Torino che la acquisirà a titolo gratuito dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, un immobile in via Rossana 24. Il Consiglio comunale ha approvato oggi all'unanimità la delibera che lo prevede.

"La Città di Torino - sottolinea la vicesindaca, con delega al Patrimonio, Michela Favaro - ha scelto di acquisire, ogni volta che ciò sia possibile, gli immobili confiscati alla mafia poiché crede nella valenza politica di restituire alla collettività un immobile in precedenza in mano alla criminalità organizzata. L'intenzione del Comune - conclude Favaro - è di destinare questo immobile ad uso associativo, dandolo in concessione a titolo gratuito, per la realizzazione di attività sociali e culturali senza fine di lucro".



