Torinesi indisciplinati alla guida, 65 euro di multe a residente

Torinesi indisciplinati al volante, tanto che le multe superano il numero di abitanti, con una media per la spesa annuale per ogni residente pari a 65 euro. A illustrare i dati in Consiglio comunale l'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero, in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Nel 2023 le sanzioni sono state 946.703 con un incasso, compresi i pagamenti di multe degli anni precedenti e il coattivo, di 55,9 milioni, dati sostanzialmente in lieve calo rispetto al 2022, quando si erano avute 949.600 sanzioni per un incasso di 55,7 milioni. "Considerando che i residenti di Torino a fine 2023 risultano essere 860.825 - osserva Pentenero -, la media per la spesa annuale nel 2023 per sanzioni per ogni residente è pari a 65 euro".

Per quel che riguarda le multe da T-red sono state 116.548 con un incasso di 5,6 milioni. Il maggior numero di violazioni in generale riguarda sosta irregolare in zona a pagamento (236.393), circolazione e sosta in strade riservate alla circolazione dei mezzi pubblici e in zone a traffico limitato (184.454), semaforo rosso (118.731), superamento dei limiti di velocità (70.020), sosta in divieto di fermata (57.530).

"I numeri - commenta Firrao - ci dicono che Torino continua a essere una delle capitali delle multe. In due anni di mandato di questa giunta sono aumentate del 40%. Davvero i torinesi sono così indisciplinati, oppure si sta facendo cassa sui cittadini?".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA