Scarpe e corpi insanguinati, flash mob per Gaza a Torino

Decine di scarpe abbandonate, fogli con migliaia di nomi, lenzuola macchiate di rosso composte come corpi insanguinati e un plastico con case distrutte dalle bombe.

È il flash mob organizzato questo pomeriggio davanti al municipio dal Comitato Torino per Gaza per chiedere "giustizia e libertà per la Palestina" l'immediato cessate il fuoco, la solidarietà della Città di Torino e un suo impegno per "creare un corridoio sanitario umanitario per i malati e feriti perché siano curati nella nostra città".

"Siamo qui tutti insieme - dice uno dei partecipanti - senza colori, senza nazioni, senza religioni perché rimaniamo esseri umani. Siamo qua oggi a pagare uno sbaglio successo 100 anni fa e per chiedere la libertà di chi soffre quello che sta succedendo a Gaza. Oggi la parola giustizia manca nella nostra vita, i diritti umani solo una parola e i nomi sui fogli che abbiamo messo a terra sono nomi di persone, non numeri. Persone che avevano diritto a una patria, alla dignità".

Anche alcuni consiglieri comunali hanno portato la loro vicinanza al presidio.



