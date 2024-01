Salone del Vino raddoppia, 500 cantine, e si sposta alle Ogr

Per la sua 2/a edizione il Salone del Vino di Torino raddoppia, passando da 250 a 500 cantine partecipanti, e cambia la location principale, dalla Cavallerizza Reale alle Ogr, con eventi off al Circolo dei lettori, da Combo, Offtopic, in ristoranti e piole. La rassegna - di cui oggi sono state fornite alcune anticipazioni - si terrà sabato 2 e domenica 3 marzo, giornate aperte al pubblico, e il 4 marzo, riservata agli operatori professionali. Ma già il 27 febbraio partirà in città il programma di cene con i vigneron, talk e altri eventi Al suo debutto, nel 2023, le presenze complessive hanno superato quota 13mila.

Il programma del Salone del vino - hanno spiegato gli organizzatori - "sarà lo strumento per indagare e promuovere la sostenibilità, ambientale, economica e sociale, attraverso la ricerca del neonato comitato scientifico con le università piemontesi e dove il vino diventa l'emblema di un impegno condiviso".

La seconda edizione della rassegna è stata preceduta dalla redazione di un piano strategico ricco di 26 capitoli. La regione ospite sarà la Valle d'Aosta. Tutto il Salone diventa inoltre cashless, con una piattaforma digitale dedicata per il pubblico e le cantine. Altra novità il coinvolgimento delle realtà piemontesi che valorizzano la filiera vitivinicola, come le produzioni di vermouth e grappe.



