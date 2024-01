Osservatorio Fmpi, caro noleggi flotte aziendali grava su pmi

Le pmi sono gravate (anche) da un "caro noleggi delle flotte aziendali da record". Lo sostiene Luca Pantanella, autore di uno studio sull'argomento, in qualità di presidente dell'Osservatorio Economico della Fmpi, la federazione medie e Piccole Imprese che in Piemonte conta oltre 500 aziende, 6.000 in tutta Italia.

"Da fine 2022 assistiamo a un'impennata dei canoni di oltre il 30% in media che penalizza soprattutto la piccola e media impresa, costretta a rivedere i propri budget e adeguarsi a sua volta con il rischio di una perdita di competitività.

L'incremento costante dei tassi di interesse per leasing e finanziamenti è tra i motivi principali alla base del trend di rialzo", osserva Pantanella.

A questo fattore si aggiungono - prosegue il presidente dell'Osservatorio economico Fmpi - "i costi lievitati delle materie prime per la produzione degli autoveicoli e i ritardi nelle consegne, mai così prolungati dopo lo stop pandemico che ha completamente rivoluzionato i tempi del mercato automobilistico con meno veicoli disponibili".

A essere penalizzati, - secondo lo studio di Pantanella - sono soprattutto i "piccoli artigiani che necessitano di furgoncini e auto per consegne, disbrigo pratiche e spostamenti locali. Ma anche carrozzieri e autoriparatori per i quali auto di cortesia e sostitutive stanno diventando sempre più un lusso, con aumenti medi mensili dei canoni che oscillano dai 40 ai 70 euro lordi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA