Neonato nel cassonetto, procura di Ivrea apre un'inchiesta

Sull'abbandono del piccolo Lorenzo, il neonato trovato sabato sera vicino ai bidoni dell'immondizia a Villanova Canavese, piccolo centro del Torinese, la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Le ipotesi di reato vanno dal tentato infanticidio al tentato omicidio, a seconda di chi ha materialmente lasciato il piccolo all'interno di un sacchetto di plastica in un vicolo del paese.

Secondo gli inquirenti non ci sarebbero dubbi sull'intento di chi ha abbandonato il neonato. Infatti, secondo le relazioni dei medici dell'ospedale di Ciriè, che lo hanno preso in cura dopo il salvataggio da parte di una famiglia del posto, il piccolo, che aveva ancora placenta e cordone ombelicale attaccati, non avrebbe superato la nottata a causa delle rigide temperature.

Le indagini per risalire agli autori del gesto sono in corso.





