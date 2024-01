La foto della chiesa del Santo Volto vince Wiki Loves Monuments

La chiesa del Santo Volto di Torino è protagonista della foto vincitrice dell'edizione piemontese e valdostana di Wiki Loves Monuments il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dalle comunità dei progetti Wikimedia. L'edizione regionale di quest'anno ha registrato il caricamento di 2869 foto da parte di 133 partecipanti. La premiazione dei vincitori dell'edizione 2023 si è svolta nella Biblioteca Archimede di Settimo Torinese. Dal 13 gennaio al 2 febbraio la biblioteca ospiterà la mostra dedicata agli scatti vincitori delle ultime due edizioni del concorso, offrendo un'occasione per scoprire l'importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale locale, rappresentata da Wiki Loves Monuments.

L'immagine riflessa della Chiesa del Santo Volto immortalata da Andrea.lescio ha conquistato il primo posto. La suggestiva fotografia della Chiesa di San Martino ad Antagnod scattata da Xlniko ha meritato la medaglia d'argento. Il terzo posto è andato a Domeian, con le geometrie del Santuario del Valinotto di Carignano, seguito dalla suggestiva veduta della chiesa di Santa Maria al Monte dei Cappuccini di Torino, di Justinawin. Il quinto posto è stato assegnato allo scatto in scala di grigi di Zingphoto, raffigurante la Collegiata di Sant'Orso di Aosta, seguito dai giochi di luce del Forte di Bard, immortalati dall'utente Dottorgonzi. Per il premio speciale "Fotografa la tua biblioteca", il primo e terzo posto sono stati assegnati agli scatti in bianco e nero di Elisa Sit, ritraenti la Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Settimo Torinese. Il secondo posto è stato conquistato dagli arredi barocchi della Biblioteca del seminario di Casale Monferrarto, immortalati da Ziapalmi. Il quarto classificato è lo scatto della biblioteca del mausoleo della bela Rosin dell'utente AlVi1972. Una menzione speciale è stata attribuita a tre fotografie: la veduta dall'alto di Cogne innevata di Betti 1955, il Castello di Grinzane Cavour di Elio Pallard e la magia dell'Oratorio di Sant'Antonio Abate a Baceno, di FrancescoSchiraldi85.



